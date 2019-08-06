شركة الكهرباء تعلن تغذية هذه المناطق بالتيار

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه تمت تغذية مناطق الزاوية والحرشة وجنوب صرمان والعجيلات والجميل بالتيار الكهربائي.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن الفنيين تمكنوا أيضا من إدخال الوحدة الرابعة والخامسة والسادسة بمحطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة على الشبكة مشيرا إلى أن العمل جاري لتشغيل باقي الوحدات.

وكانت الشركة العامة للكهرباء أكدت أن عدم استجابة بعض المدن والمناطق لعملية طرح الاحمال، والاعتداءات المتكررة على محطات تحويل 220ك.ف وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة أدى إلى حدوث الإظلام يوم الجمعة الماضية حيث جرى الدخول بعدد من الوحدات في زمن قياسي ولازالت بعض وحدات التوليد خارج الخدمة

وحذرت الشركة من أن حدوث الاظلام له عواقب وخيمة تتمثل في عدم دخول بعض الوحدات والتي تستغرق وقتاً من الزمن لإرجاعها على الشبكة.

وأشارت الشركة إلى أن الوحدات الخارجة عن الخدمة هي الوحدات الغازية بمحطة الزاوية المزدوجة بقدرة 840 ميجاوات، وحدتي توليد واحدة بخارية والثانية غازية بمحطة الخمس بقدرة 200 ميجاوات، الوحدة الغازية الثالثة مع مولد البخار الخاص بها بمحطة مصراته المزدوجة بقدرة 360 ميجاوات، الوحدة الغازية الرابعة بمحطة أوباري بقدرة 130 ميجاوات.

وأوضحت الشركة أن العمل جاري على إعادة تشغيل هذه الوحدات ودخولها على الشبكة الكهربائية داعية المواطنين لعدم الدخول لمحطات التحويل بالمناطق وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة مؤكدة أن هذا التصرف اللا مسؤول يزيد من تفاقم المشكلة وإرباك العاملين بغرفة التحكم.

ودعت الشركة كافة المدن التي ترفض طرح الاحمال إلى الدخول في عملية الطرح المبرمج من قبل غرفة التحكم من أجل استقرار الشبكة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي لكافة ربوع ليبيا .

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