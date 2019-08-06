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دبلوماسية أمريكية تلتقي طلابا ليبيين قبل مغادرتهم للولايات المتحدة

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقت في تونس مسؤولة الشؤون العامة في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا إيريكا تيبوت مع مجموعة من الطلاب الليبيين قبل مغادرتهم نحو الولايات المتحدة للبدء ببرنامج قادة طلابMEPI

وبينت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “فيسبوك” أن الطلاب مستعدون تمامًا لقضاء خمسة أسابيع في الولايات المتحدة تركز على توسيع معارفهم في مجالات المجتمع المدني والحكم التشاركي وللمشاركة في أنشطة خدمة المجتمع المحلّي ولقاء نظرائهم الأمريكيين.

وأضافت السفارة الأمريكية “إنه لمن دواعي سرورنا دائمًا الالتقاء بشباب ليبيين طموحين يسعون إلى إحداث تغيير إيجابي في بلدهم”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • أمريكا أعداء الاسلام والمسلمين في العالم اجمع ومت موضوع ١١ سبتمبر وهما في حرب معلنة عالاسلام والمسلمين – وفوق كل هذا – أمريكا دولة تحرض على العنصرية بين السود البشرة وبيض البشرة – والله هو خالق السود وخالق البيض – وأصلا هي أمريكا بلاد السمر بلاد الهنود الحمر اللاتينيين – وكل البيض في أمريكا ترجع اصولهم لأيرلندا وإسرائيل وأوروبا وروسيا وقاموا باحتلال والمهاجرة الى امربكا واغتصاب ارضها من اللاتينيين الحمر والكوبيين والمكسيكيين السمر … وقاموا بتهجيرهم آلى الجنوب …. شني الي يخلي ليبيا في عنصرية بين السمر والبيض الا المفرح زي هادوا ليبيين تحسابها استقبلتهم على سواد عيونهم ماهو هاربين بفلوس ورزق الليبيين باس يفحجوا عالناس وإيديروا روحهم اجانب – في واحد اسمر سال أستاذ جامعي في جامعة فيرجينيا قاله / عندي سوْال – لماذا أمريكا تصرف المليارات في شراء النفط وتشن حروب على العالم وتمول رحلات للفضاء الخارجي ؟
    فقال له الاستاذ / لكي نعيش في عالم متطور ونكتشف أسرار الطبيعة .
    فقال له الطالب / نحن لم نستطع ان نحمى عالمنا في الارض من الحروب والثلوث الصناعي والغازات السامة وحرق الغابات ورمي مخلفات المصانع في المحيطات وصيد الحيونات الطبيعية حتى انقرضت ورمي القنابل بالطائرات على الأبرياء ، وتقول لي ان كل هذا. لمي نتطور ونكتشف اسرار الطبيعة …!!!!
    فقال له نعم . فاجاب الطالب / بجب علينا ان نكتشف أنفسنا قبل ان نكتشف العالم في الفضاء الخارجي .

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  • اصول الامريكيين الاصليين ……………………….

    .youtube.com/watch?v=lwppBb-E_Ww

    .youtube.com/watch?v=HPqiYwd21Ks

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  • اصول الامريكيين الاصليين ..حضارة الاولدورادو الأمريكية

    .youtube.com/watch?v=jO01kemz1kY

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