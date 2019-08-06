دبلوماسية أمريكية تلتقي طلابا ليبيين قبل مغادرتهم للولايات المتحدة

التقت في تونس مسؤولة الشؤون العامة في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا إيريكا تيبوت مع مجموعة من الطلاب الليبيين قبل مغادرتهم نحو الولايات المتحدة للبدء ببرنامج قادة طلابMEPI

وبينت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “فيسبوك” أن الطلاب مستعدون تمامًا لقضاء خمسة أسابيع في الولايات المتحدة تركز على توسيع معارفهم في مجالات المجتمع المدني والحكم التشاركي وللمشاركة في أنشطة خدمة المجتمع المحلّي ولقاء نظرائهم الأمريكيين.

وأضافت السفارة الأمريكية “إنه لمن دواعي سرورنا دائمًا الالتقاء بشباب ليبيين طموحين يسعون إلى إحداث تغيير إيجابي في بلدهم”.

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