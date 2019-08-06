الطقس في ليبيا ليوم الثلاثاء

بنغازي 06 أغسطس 2019 (وال) – يشهد الطقس في ليبيا استقرار على الساحل مع رطوبة نسبية عالية بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب والوسط.
رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة
طقس مشمس والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (32 -39) درجة مئوية بينما تصل في الدواخل (41) درجة مئوية.
بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده
طقس مشمس الى قليل السحب والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح ما بين (29 – 34) درجة مئوية اما على الدواخل (39) درجة مئوية.
الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة
طقس مشمس والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (40 – 46) درجة مئوية.
الكفرة – تازربو – السرير
طقس مشمس والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (40 – 43) درجة مئوية.(وال – بنغازي ) ر ع / رس
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