الطقس في ليبيا ليوم الثلاثاء

بنغازي 06 أغسطس 2019 (وال) – يشهد الطقس في ليبيا استقرار على الساحل مع رطوبة نسبية عالية بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب والوسط.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

طقس مشمس والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (32 -39) درجة مئوية بينما تصل في الدواخل (41) درجة مئوية.

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده

طقس مشمس الى قليل السحب والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح ما بين (29 – 34) درجة مئوية اما على الدواخل (39) درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

طقس مشمس والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (40 – 46) درجة مئوية.

الكفرة – تازربو – السرير

طقس مشمس والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (40 – 43) درجة مئوية.(وال – بنغازي ) ر ع / رس

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