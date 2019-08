“الهلال الأحمر” بزليتن يوزع مواد غذائية على النازحين من طرابلس

المتوسط:

شرعت لجنة الأزمة ببلدية زليتن وبالتعاون مع فرع الشؤون الاجتماعية زليتن وفرع الهلال الاحمر زليتن ومفوضية زليتن للكشافة بتوزيع سلة المواد الأساسية على ضيوف المدينة القادمين من العاصمة طرابلس.

وبحسب القائمين على السلة فإنه تم خلال اليوم الأول من توزيع أكثر من 500سلة غذائية ومواد تنظيف وحليب وحفاظات أطفال وأغطية وفراشات.

وتستمر عملية التوزيع حتى ايام العيد وحتى تصل هذه المواد إلى كافة ضيوف البلدية القادمين من طرابلس والتي متوقع لها أن تصل 2400 سلة.

واوضحت اللجنة أن آلية التسجيل في فرع الشؤون الاجتماعية هي الحضور شخصيا مصحوبا بنموذج حصر نازح ووضع عائلي وصورة شخصية.

