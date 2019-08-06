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إطلاق سراح وزير النفط السابق

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وزير النفط السابق عبد الباري العروسي يعود إلى منزله بعد احتجازه لأكثر من 20 يوماً

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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