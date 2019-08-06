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كوردسمان: ليبيا أمام سيناريوهات خطيرة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الباحث في موقع مركز الدراسات الاستراتيجية أنتوني كوردسمان، إن ليبيا عادت إلى وضعية الحرب الأهلية، رغم استمرار جهود السلام ووقف إطلاق النار.

خبير الأمن القومي ذكر في مقال له أنه في حالة انتصار أيٌ من أطراف النزاع في ليبيا، فإن هذا النصر سيكون مؤقتًا في أحسن الأحوال، حسب وصفه، مُبيّناً أنه سيكون مستدامًا فقط من خلال تطبيق مستوى من القمع، ولا يبدو أن أي طرفٍ حالي على الساحة سيكون قادرًا على تطبيقه.

وأشار الكاتب إلى أن سياسة الولايات المتحدة تجاه الملف الليبي تبدو محدودة، كون ليبيا ينبغي أن تكون مشكلة أوروبا بالدرجة الأولى، ويجب أن تكون الولايات المتحدة صريحة وألاّ تترك لأوروبا أي خيارات، مشيرا إلى أن أفضل النتائج في ليبيا ستتطلب سنوات من الجهد المستقبلي، والولايات المتحدة ستكتفي بلعب دور الداعم البعيد في أحسن الأحوال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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