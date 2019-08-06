تعليمات جديدة لمنع أي خروقات بمنحة الـ500 دولار 

تقرير 218

مازال المصرف المركزي يبحث عن آليات للحد من أي اختراقات قد تحصل على مستوى مخصصات أرباب الأسر، حيث أصدرت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بقيادة مختار الطويل يوم الاثنين منشورا خاطبت فيه المديرين العامين للمصارف توضح فيه آلية مخصصات أرباب الأسر بقيمة 500 دولار للفرد، وجاء في المنشور يجب أن يكون لدى كل رب أسرة عند تقديم طلب منحة أرباب الأسر شريحة هاتف جوال مسجل باسمه ورقمه الوطني لدى شركتي لبيانات والمدار.

وكان رئيس مشروع مخصصات أرباب الأسر بالمصرف المركزي سالم السيوي قد كشف في تصريحات لـ218 أن المصرف وضع خططا لحماية إجراءات صرف مخصصات أرباب الأسر للعام 2019 من التلاعب والتزوير في الأرقام الوطنية.

وقال السيوي إن المركزي قد أنهى مع السجل المدني إجراءات ربط منظومة الرقم الوطني، في محاولة منهم لرصد أي مخالفات قد تحدث قبل الانتهاء من إجراءات المتقدمين للحصول على مخصصات أرباب الأسر.

وفي رسالة دورية أصدرها المصرف المركزي واطلعت عليها 218، طالب فيها المصارف التجارية بأن يكون يوما الجمعة والسبت المقبلان اللذان يسبقان عطلة العيد أيام دوام رسمي في إطار تسهيل إجراءات السحب للمواطنين قبيل العيد.

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