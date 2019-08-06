غرفة عمليات القوات الجوية تؤكد استهداف طائرة شحن عسكرية من طراز ” إل يوشن ” في الكلية الجوية مصراتة

مصراتة 06 أغسطس 2019 (وال) – أعلنت القيادة العامة استهدافها طائرة شحن عسكرية من طراز ” إل يوشن ” في الكلية الجوية مصراتة قادمة من تركيا وعلى متنها ذخائر وأسلحة لدعم ”المليشيات الإرهابية” .

وقالت القيادة – بحسب ماذكرت صحيقة المرصد الإلكترونية – أن الاستهداف لهذه الطائرة تم بصاروخ واحد فقط وبدقة عالية، وذلك مراعاة لمبادئ القانون الدولي الانساني .

وأكد البيان أن التقييم النهائي للقصف انتهى بتدمير الطائرة دون إي أضرار جانبية في المباني والآليات والأفراد وحذرت القيادة العامة دولاً أجنبية لم تسمها من دعم ” المليشيات ” بالأسلحة والذخائر والمعدات .

ولم يصدر عن حكومة الوفاق أو المجلس الرئاسي أو حتى عن الجانب التركي أي تعليق، سوى أن لواء الصمود بقيادة المعاقب دولياً صلاح بادي قد تعهد على لسان الناطق باسمه بـ ” برد قاسٍ ” .

من جانبها، قالت غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة ان طائرات سلاح الجو الليبي استهدفت طائرة نقل كانت محملة بالذخائر والعتاد في مطار مصراتة العسكري وتم تدميرها بالكامل إضافة لثلاثة ضربات أخرى تمت بالتزامن في ذات الموقع .

وأكد آمر غرفة عمليات القوات الجوية اللواء محمد منفور بوقت مبكر من صباح الثلاثاء استهداف الغارات الثلاثة الأخرى محطتي رادار B 12 و B14 للدفاع الجوي مؤكدة بأن نسبة نجاح العملية كانت 100% أما الأضرار الجانبية كانت 0% .

وختم المنفور قائلاً – للمرصد – : ” بهذة المناسبة تنبة الغرفة المدنيين والأجانب بالابتعاد عن التجمعات المليشياوية الارهابية لأنها ستكون أهدافا للسلاح الجوي الليبي ” .

وفي ذات الشأن، قال آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقيادة العامة اللواء المبروك الغزوي إن استهداف الطائرة التركية تأتي ثأراً للطفل مهاب “أبوفرنة” الذي قتل الأتراك والده أمامه بعد قصفهم شاحنته المدنية بصاروخ من طائرتهم المسيرة جنوب سرت و نجا ه بأعجوبة، مؤكدًا الاستمرار في استهداف العدو التركي حتى يخرج من أرضنا وبلادنا مهما كلف الثمن. (وال – مصراتة) ع ع

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