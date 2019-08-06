تعليم الوفاق: 94% من المدارس استكملت المقررات الدراسية

أكدرئيس لجنة متابعة سير العمل بالخطة التعليمية بحكومة الوفاق على المهنكر أن 94% من إجمالي المؤسسات التعليمية استكملت المقررات الدراسية و 6% فقط لم تستكمل.

من جانبه أكدرئيس لجنة الاتصالات لطفي عريبي أنه جرى توزيع 53,810 خط هاتفي على الطلاب بالتعاون مع شركة المدار الجديد بغية التواصل الأفضل مع الطلبة مشيرا إلى أن هذا العمل مازال مستمرا.

وفي سياق منفصل بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل مع رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات الخطة العامة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي 2018-2019 والترتيبات المتخذة بالخصوص وخطة تأمين مقار اللجان الامتحانية بما يضمن توفير بيئة آمنة ومريحة للطلاب الممتحنين وكذلك بحث أوجه التنسيق مع اللجان النوعية المكلفة بالإشراف العام والمباشر على عملية التحضير للامتحانات ومتابعة كافة الاجراءات ذات العلاقة، ووضع تصور عام لحماية المواقع التي ستجرى بها الامتحانات بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالبلديات وتحديد الطرق والمسارات التي تؤدي إلى مواقع الامتحانات.

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