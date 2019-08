المتوسط:

زار وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، مركز بنغازي للخصوبة والمساعدة على الانجاب.

وأشارت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن عقوب التقى خلال الزيارة مدير عام المركز سعاد المتريح واطلع خلال الجولة التفقدية على الخدمات التي يقدمها المركز للمرضي.

وتفقد أقسام المركز وغرفة عمليات ومعمل التحاليل لتحسين جودة الأداء الوظيفي وتوفير العلاج وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.

