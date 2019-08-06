الثني وبوشناف يبحثان الأوضاع الأمنية في مناطق سيطرة المؤقتة

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني وزير الداخلية إبراهيم بوشناف وذلك للاطلاع على الأوضاع الأمنية في مختلف مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن بوشناف أطلع الثني خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء على نتائج الجولة التفتيشية التي أجراها ليل السبت لتفقد الأمن في مدينة بنغازي.

وأوضح بوشناف أن خطة تأمين بنغازي المشتركة تسير وفقا لما هو مخطط لها لتأمين المدينة ومنع أية خروقات أمنية تحدث بين الفنية والأخرى وأشار إلى أنه أصدر العديد من التعليمات خلال الجولة بمعاقبة كافة المقصرين في عملهم.

وأكد بوشناف أن هذه الجولات ستتكرر بين الحين والآخر بشكل فجائي لضمان بقاء جميع المشاركين في الخطة على أهبة الاستعداد ورفع درجات الحيطة والحذر.

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