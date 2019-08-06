بلدي زليتن: نعاني من انقطاع الكهرباء لأكثر من 20 ساعة يومية

أعرب المجلس البلدي وسكان بلدية زليطن عن استيائهم من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.

وأوضح المجلس البلدي وسكان بلدية زليطن أن “عدد ساعات طرح الأحمال المفتعل من خارج البلدية تجاوز 20 ساعة يوميا” معتبرين أن ذلك يعد تعد صارخ وظلم واضح على البلدية الأمر الذي سيزيد الوضع سوء.

وأشار البيان إلى تأثير انقطاع التيار الكهربائي على الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين لافتا إلى توقف أغلب المرافق الخدمية بالبلدية.

وطالب سكان بلدية زليتن بحسب البيان “الشركة العامة للكهرباء والجهات العليا المسؤولة بالدولة الليبية بوضع حلول جذرية وعاجلة وعادلة لمشكلة قطع لتيار الكهربائي غير العادل والظلم الواضح على البلدية” مضيفا أن الأهالي لم يلحظوا أي تحسن في وضع الشبكة الكهربائية رغم كل الوعود والتصريحات من قبل الشركة والحكومة “الأمر الذي ترتب عليه توقف أو تدني الخدمات الصحية وذلك الوضع الأمني وكافة المرافق العمومية والخدمية والإنتاجية مثل تعطل محطة تحلية المياه نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.

وحمل البيان مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والمدير التنفيذي بالشركة والحكومة المركزية المسؤولية عن ما يحدث جراء تلك الأوضاع.

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