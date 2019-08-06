الصول: البعثة الأممية غير قادرة على جمع الأطراف الليبية على طاولة واحدة مرة اخرى

ليبيا- قال عضو مجلس النواب علي الصول إن البعثة الأممية غير قادرة على جمع الأطراف الليبية مرة أخرى على طاولة واحدة خاصة في ظل المتغيرات التي طرأت على الأرض.

الصول إعتبر في تصريح لـ”سبوتنيك” أمس الأثنين أنه في حال حسم المعركة في طرابلس ستكون الخطوة القادمة هي المصالحة الوطنية وأن لا مجال في ذلك الوقت عن مؤتمر وطني جامع.

ويرى أنه حال حسم المعركة لن يكون هناك حاجة لعقد المؤتمر الوطني الجامع وأن مهمة البعثة الأممية تكون رعاية المصالحة الاجتماعية التي تشترك فيها الأطراف الليبية دون الأفراد الذين تورطوا في دعم الإرهاب والقتال.

كما شدد على أن الجميع يرحب بالمصالحة الوطنية وأن البعثة تأكدت من وجود عناصر إرهابية في العاصمة طرابلس وهو ما انعكس على خطابها وكذلك فيما يتعين بتغير الموقف الدول.

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