الفضيل يشارك في اجتماعات الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية في جوهانسبرج

شارك رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل في اجتماعات الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية امس بمدينة جوهانسبرج، وذلك بحضور رئيس البرلمان الإفريقي روجي نكودو دانغ.

وحسب موقع مجلس النواب فقد شهدت الاجتماعات انتخاب وتنصيب اللجنة التنفيذية الجديدة لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية، كما تناولت الاجتماعات موضوع المؤتمر لهذا العام حول اللاجئين والعائدين والنازحين داخل إفريقيا، وإيجاد حلول مستدامة للنزوح القسري وتقديم قرارات وتوصيات للبرلمان الإفريقي حولها، بالإضافة إلى مناقشة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ودور البرلمانات الوطنية والإقليمية بالخصوص.

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