منظمة حقوقية تطالب بتحقيق دولي بشأن قصف مرزق

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أنها تتابع ببالغ القلق المعلومات حول سقوط مدنيين في حي 17 ببلدة مرزق جنوب غربي ليبيا نتيجة القصف الجوي الذي استهدف جماعات مسلحة تشادية في محيط المنطقة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن المعلومات الواردة تشير إلى احتمال سقوط ضحايا من المدنيين يبلغ عددهم نحو 40 قتيلاً و50 جريحاً.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بتحقيق دولي مستقل في هذه المعلومات، داعية جميع الأطراف الليبية للتعاون في إجراء هذا التحقيق.

وناشدت اللجنة كلا من مجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني وجميع الأطراف السياسية في البلاد، العمل بشكل مخلص وجاد لإنهاء الانقسامات الراهنة والتوصل لوقف إطلاق النار، وتوحيد الجهود لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف واستعادة الأمن والاستقرار الوطني والأمن والسلم الاجتماعي، والتوصل لتسوية سياسية شاملة وحل دائم للازمة الليبية والتوزيع العادل للثورات والموارد وتوحيد المؤسسات السيادية وعلى رأسها البنك المركزي وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية و تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات .

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