«خارجية النواب» تُدين الحادث الإرهابي في محيط معهد الأوروام بمصر

استنكرت لجنة الخارجية بمجلس النواب، بأشد العبارات حادث التفجير الإرهابي بالعاصمة المصرية القاهرة، الذي نجم عنه عدد من القتلى والجرحى، إذ تعرب اللجنة عن خالص تعازيها وتضامنها مع الشعب والقيادة المصرية.

وعبرت اللجنة عن مواساتها القلبية الحارة لعائلات الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى، وتؤكد اللجنة عن وقوف ليبيا إلى جانب دولة مصر الشقيقة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي لن تُثنينا عن السير ببلدينا وشعبينا إلى الاستقرار والازدهار.

