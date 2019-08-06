أمريكا تفرض تأشيرات على من زاروا ليبيا بعد عام 2011

فرضت السلطات الأمريكية تأشيرة دخول إلى أراضيها لمن سافروا أو تواجدوا في ليبيا وسبع دول أخرى في الفترة ما بعد مارس ألفين وأحد عشر، حتى وإن كانوا من مواطني الدول المعفاة من التأشيرة.

وبحسب الموقع الرسمي لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، فإن مواطني الدول المعفية من التأشيرة والبالغ عددها ثماني وثلاثين دولة، ممن سافروا أو تواجدوا في ليبيا أو إيران أو العراق أو كوريا الشمالية أو السودان أو سوريا أو الصومال أو اليمن، لم يعودوا مؤهلين للسفر إلى الولايات المتحدة أو دخول أراضيها بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة، مشيرا إلى أن هناك استثناءات محدودة تتعلق بالسفر إلى هذه البلدان لأغراض دبلوماسية أو عسكرية

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