المتوسط:

أفادت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، بـ تعرض ثلاثة مواطنين لإصابات بأعيرة عشوائية، في مناطق مختلفة بمدينة بنغازي.

وأضافت فاديا، أن «علي بوزيد (53 عامًا)، وعادل موسى (70 عامًا) أصيبا أثناء تواجدهما قرب صالة الجواهر بطريق النهر».

وأشارت فاديا، إلى أن الجريح الثالث، رمزي الفيتوري (34 عامًا)، أصيب بشظية تحت الأذن مباشرة خلال حضوره مناسبة اجتماعية بمنطقة الصابري، وكان هناك إطلاق أعيرة نارية، مضيفة أن المصابين حالتهم الصحية مستقرة وتلقوا الخدمات الصحية والرعاية اللازمه بالمستشفى.

The post «مستشفى الجلاء»: إصابة 3 مواطنين برصاص عشوائي في بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية