المسماري يؤكد ضبط “مصريين” بتهمة حرق الأسلاك الكهربائية لبيعها في السوق السوداء

بنغازي 06 أغسطس 2019 (وال) – أعلنت مديرية أمن بنغازي، إلقاء القبض على ثلاثة مصريين يقومون بحرق الأسلاك الكهربائية في أحد المزارع بمنطقة بوعطني شارع السليني، وذلك لبيعها في السوق السوداء.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية نقيب أحمد المسماري أن معلوماتٍ وردت إلى قسم التحريات العامة بالمديرية من أحد المصادر السرية الموثوق فيها، عن ثلاث أشخاص الأول يدعى “ع خ ع” مصري الجنسية، والثاني (ر خ ع) مصري الجنسية، والثالث “ع ف م” مصري الجنسية يقومون بحرق أسلاك كهربائية بمنطقة بوعطني شارع السليني .

وأضاف المسماري أن عناصر التحريات توجهت على الفور إلى نفس المكان، حيث تمت مشاهدة مركبة آلية نوع “كنثر بينقو” بيضاء اللون، حيث تم ضبطهم وتفتيشهم وتبين بوجود كمية كبيرة من الأسلاك الكهربائية والكوابل النحاسية نصفها محروق”.

مدير المكتب الإعلامي أشار إلى أنه تم تفتيش المركبة من الداخل وتم ضبط سلاح ناري نوع خرطوش، يوجد بداخله علف، وتم ضبط قطعة بنية اللون يشتبه بها مواد مخدرة نوع حشيش، حيث تم الانتقال ضبط الجناة وتم نقلهم إلى قسم التحريات العامة.

وتابع المسؤول الأمني أنه عند الاستدلال مع الجناة اعترف الأول والثاني بأنهم يقومون بشراء الأسلاك الكهربائية من المدعو الأول (أ أ) والمدعو الثاني (ع أ) ويقومون بإحراقه وبيعه سبائك.

وأضاف مدير المكتب الإعلامي أنه عند الاستدلال معهم حول السلاح الناري نوع “خرطوش” اعترف الثالث بأنه يخصه، وعند الاستدلال معهم حول القطعة البنية اللون، اعترف المذكور الأول أنها تخصه حيث تم حجزهم بالحجز القانوني داخل القسم وإحالة المحضر الى النيابة العامة. (وال – بنغازي) ع ع

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