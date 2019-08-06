انقطاع الكهرباء عن منظومة الحساونة سهل الجفارة مجددا

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة انقطاع التيار الكهربائي عن حقول آبار مياه المنظومة مجددا مساء أمس الاثنين.

وأكد الجهاز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن انقطاع التيار الكهربائي عن حقول آبار مياه المنظومة سيؤدي إلى تأخر عودة المياه للمدن ومناطق الاستهلاك مشيرة إلى أن العمل جاري بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء لإعادة التيار الكهربائي لمنطقة حقول الآبار وثم إعادة التشغيل وضخ المياه .

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت السبت أنه تمت تغذية منظومة النهر الصناعي بالتيار الكهربائي بعد انقطاع عام للتيار أدى إلى إيقاف جميع آبار المياه ومحطات الضخ بمنظومة الحساونه سهل الجفاره مؤكدة أن ذلك تسبب في انخفاض تدفق المياه.

وأوضح جهاز النهر الصناعي أنه “بعد عودة التيار الكهربائي إلى حقول المياه بمنظومة الحساونه سهل الجفاره بدأ ضخ المياه” مؤكدة أن المياه ستتدفق إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها بشكل تدريجي مساء غد الأثنين”.

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