بيان مفاجئ لدولة “قطر” بشأن قصف مدينة مرزق

ليبيا – دانت دولة قطر في بيان لوزارة خارجيتها بأشد العبارات اليوم الثلاثاء قصف القوات المسلحة لمواقع داخل مدينة مرزق التي تشهد هجمات للمعارضة التشادية على أهالي المدينة منذ أيام ، مدعيةً بأن القصف قد استهدف حياً سكنياً وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنين.

الخارجية القطرية إعتبرت في بيانها الذي اطلعت عليه المرصد ، أن قصف الأحياء السكنية يمثل انتهاكا للقوانين الدولية ، وقد يرقى إلى جريمة الحرب والجرائم ضد الإنسانية دون أن تشير للوضع الذي سبق القصف ودفع القوات المسلحة للتدخل بعد قتل مسلحي المعارضة التشادية عشرات المدنيين بحسب مصدر عسكري.

ودعت قطر المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لحماية المدنيين، وفتح تحقيق عاجل في الحادثة يمهد لتقديم من وصفتهم بـ”المعتدين” إلى العدالة الدولية.

قطر لم تكن يوماً بعيدة عن هجمات مسلحي المعارضة التشادية على مدن الجنوب حيث طالب وزير الخارجية التشادي حسين ابراهيم طه فى 24 اغسطس 2017 قطر بطرد زعيم المتمردين تيمان إرديمي الذي يقيم في الدوحة منذ نهاية عام 2009 متهماً اياها بزعزعة استقرار تشاد عبر ليبيا وهو الامر الذي لطالما إتهمت به أنجامينا جارتها الشرقية الخرطوم بالانخراط فيه أيضاً وأدى الى ازمات دبلوماسية بين البلدين كادت ان تتحول فى عديد المرات الى صدامات عسكرية .

بحسب السلطات التشادية وبحسب لقاء أجرته معه اذاعة RFI الفرنسية وتابعته وترجمته المرصد قال الوزير التشادي ان المشكلة الحالية مع قطر وقطع بلاده للعلاقات معها مشكلة ثنائية تعود خلفياتها الى ماقبل الازمة الدبلوماسية فى الخليج وأضاف : ”

قطر، مع حلفائها في ليبيا، تحاول زعزعة استقرار تشاد فالدوحة تحمي السيد إرديمي الذي لا يزال هناك ويواصل بطبيعة الحال جمع شمل رجاله المتمردين وقد قال ذلك علنا ​​في الصحافة وهو يحاول إعادة بدء الحرب في تشاد لذلك نعتقد ان قطر تؤوي شخصا معاديا لنا و تسمح له بالتحرك والقيام بأعمال قد تعرض الاستقرار في بلادنا للخطر”.

تسجيل مقابلة وزير خارجية تشاد ترجمتها المرصد يتحدث فيها عن إيواء الدوحة لتيمان إرديمي وتورطها فى عمليات ضد بلاده عبر أراضي ليبيا :

وفى ضوء هذا الصراع بين الحكومة التشادية ومعارضيها ، لم يعد خافياً انخراط الدوحة فى هذا الصراع بشكل كامل عبر تنفيذ هجمات داخل ليبيا ضد القوات المسلحة واتخاذ الاراضي الليبية منطلقاً لعمليات عسكرية وحروب بالوكالة ضد بلد جار ، وهو مايفسر ربما سبب مشاركة هذه الفصائل التشادية المعارضة المتهمة من حكومة تشاد بتلقي الدعم من قطر فى القتال بصفوف اطراف ليبية كمليشيات سرايا الدفاع عن بنغازي وغيرها من القوى الاسلامية التي تحظى بدعم سياسي وإعلامي ومالي من أجنحة وأحزاب وجماعات وقنوات تيار الاسلام السياسي فى ليبيا ومن حكومة الوفاق التي تدعم حسن موسى سوقي الذي يقود قوة تدعمها الوفاق من المسلحين التشاديين تحت اسم “قوة حماية الجنوب”.

يشار إلى أن الناطق باسم القائد العام للقواتالمسلحة اللواء أحمد المسماري قد أكد خلال مؤتمر صحفي أمس الاثني بأن القوات المسلحة تدخلت في مدينة مرزق بعد قتل مسلحي المعارضة التشادية لعشرات المدنيين داخل المدنية ، مبيناً بأن المشير حفتر اصدر أوامره لوحدات القوات المسلحة للعمل على حماية المدنيين داخل المدينة .

كما إتهم اللواء المسماري ما وصفها بـ” القنوات الاخوانية المضللة” بنشر أخبار مغلوطة بشان استهداف القوات المسلحة لمنازل المدنيين في مرزق من قبيلة التبو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية