الأرصاد: اعتدال الطقس على الساحل.. واستمرار موجة الحر في الوسط والجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال الطقس على المناطق الساحلية، لتتراوح درجات الحرارة عليها بين 30 و35 درجة مئوية، مع رطوبة نسبية عالية.

وأظهرت النشرة الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة ستتراوح بين 36 و40 درجة مئوية على الدواخل، وتبقى في معدلاتها الصيفية على مناطق الوسط والجنوب، حيت تتراوح بين 38 و44 درجة مئوية.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و41 درجة مئوية، ولا تتجاوز 33 درجة مئوية على مناطق سرت، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مرادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و43 درجة مئوية، وتصل إلى 45 درجة مئوية على غدامس.

الكفرة – السرير – تازربو:

السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 37 و39 درجة مئوية.

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