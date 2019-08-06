الثني يدعو لتوفير الأدوية اللازمة للمرافق الصحية

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني رئيس وأعضاء لجنة الإدارة الجديدة لجهاز الإمداد الطبي بحضور وزير الصحة سعد عقوب.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء مع اللجنة التي يترأسها أحمد بورتيمة بحث سير عمل الجهاز والخطط المستقبلية له.

ودعا الثني خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في بنغازي إلى العمل فورا على توفير الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية للمرافق بما يضمن عدم نقصها خاصة فيما يتعلق بأدوية الأورام والامراض المزمنة ومعدات العمليات.

واكد الثني أن مجلس الوزراء لن يتوان عن تقديم الدعم لهذا الجهاز بما يضمن وصول الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية لكل المرافق بما يخفف المعاناة عن كاهل المواطن.

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