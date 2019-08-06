عبد الجليل يبحث الصعوبات التي تواجه نقابة موظفي الجامعات الليبية

بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل مع رئيس وأعضاء نقابة موظفي الجامعات الليبية آلية عمل النقابة والصعاب التي تواجه أداء العمل النقابي داخل الجامعات وسبل تذليلها وإيجاد الحلول الناجعة لها، وكذلك بحث آفاق الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والوزارة لتعزيز فرص نجاح البرامج التعليمية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن المجتمعون تباحثوا خلال اللقاء مدى فائدة وإمكانية ضم عدد من عناصر نقابات موظفي الجامعات للجان الخدمية والإشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2018-2019

وقال نقيب موظفي الجامعات الليبية ميلود الأسود إن النقابة تحرص على المشاركة كمؤسسة مجتمع مدني في المشاريع الخدمية التي تضعها الأجهزة الحكومية لخدمة الصالح العام.

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