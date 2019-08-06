مناقشة صعوبات التجهيز لامتحانات الثانوية في «تعليم الوفاق»

رأس وزير التعليم بحكومة الوفاق، الدكتور عثمان عبدالجليل، اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة التنفيذية العليا واللجان المركزية بالجامعات والمناطق التعليمية ومراقبي التعليم ببلديات طرابلس الكبرى.

وبحث الاجتماع الصعوبات التي تعترض سير العمل في التجهيز لامتحانات الشهادة الثانوية، وفق بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ويأتي ذلك في سياق سلسلة من الاجتماعات التي عقدها عبدالجليل أخيرا لمتابعة استعدادات امتحانات الثانوية، وكان آخرها يوم الأحد الماضي، إذ ناقش مسألة تحديد مقار اللجان، وتوزيع الطلاب عليها، والعمل على توفير وجبة إفطار صحية لهم طيلة فترة الامتحانات.

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