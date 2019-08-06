الثني يطلع على الأوضاع الأمنية في مختلف مناطق سيطرة الحكومة

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف الأوضاع الأمنية في مختلف مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة.

وحسب المؤقتة فقد اطلع الثني على نتائج الجولة التفتيشية التي أجراها بوشناف لتفقد الأمن في بنغازي، حيث أوضح بوشناف أن خطة تأمين بنغازي المشتركة تسير وفقا لما هو مخطط لها بهدف تأمين المدينة، مشيرا إلى أنه أصدر العديد من التعليمات خلال الجولة بمعاقبة كافة المقصرين، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات عبر الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.

هذا وأكد بوشناف أن هذه الجولات ستتكرر بين الحين والآخر بشكل فجائي لضمان بقاء جميع المشاركين في الخطة على أهبة الاستعداد ورفع درجات الحيطة والحذر.

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