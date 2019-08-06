سلاح الجو يدمر طائرة يوشن ومحطتي دفاع جوي في قاعدة مصراتة الجوية

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن طائرات سلاح الجو التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية شنت فجر اليوم الثلاثاء ضربات جوية ليلية على أهداف عسكرية في قاعدة الكلية الجوية مصراتة.

وذكر المصدر أنه تم تدمير طائرة شحن من نوع ” يوشن 76 ” فور هبوطها في قاعدة الكلية الجوية مصراتة قادمة من أنقرة وعلى متنها شحنة أسلحة وصواريخ موجهة يستخدمها سلاح الجو التركي المسير إنطلاقاً من القاعدة.

وأضاف المصدر أن انفجارات متتالية ونيران تتصاعد وأصوات الذخائر يسمع دوي انفجاراتها داخل قاعدة الكلية الجوية العسكرية، مشيرًا إلى مقاطع مرئية موثقة من قبل مواطني مصراتة تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أعلن آمر غرفة عمليات القوات الجوية الليبية اللواء محمد المنفور قصف أهداف عسكرية أخرى متمثلة في محطتي رادار B12 و B14 للدفاع الجوي في محيط قاعدة الكلية الجوية مصراتة.

وأفاد المنفور بحسب مصادر إعلامية أن نسبة نجاح العملية كانت 100% والأضرار الجانبية كانت 0%، مؤكدًا تدمير طائرة تركية يوشن 76 فور هبوطها.

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