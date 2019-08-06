بوشناف يُطلِع الثني على الأوضاع الأمنية

أطلع وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، رئيس الحكومة عبدالله الثني على الأوضاع الأمنية داخل نطاق حدود سيطرة الحكومة، وذلك خلال اجتماعهما بديوان مجلس الوزراء في بنغازي.

ونقل بوشناف للثني الصورة الكاملة بشأن نتائج جولته التفقدية المُفاجئة التي أجراها بشوارع مدينة بنغازي قبل يومين، ومستوى أداء الأجهزة الأمنية هناك.

وذكرت الحكومة المؤقتة أن وزير الداخلية أكد أن “خطة تأمين بنغازي المشتركة تسير وفقا لما هو مخطط له لتأمين المدينة ومنع أية خروقات أمنية قد تحدث بين الوقت والآخر”.

كما شدد بوشناف على أنه سيقوم بإجراء المزيد من الجولات التفقدية بشكل مُفاجئ لضبط أي خروقات أو تقصير من المُمكن أن يبدر من الأجهزة الأمنية المختصة.

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