المسماري: القوات الجوية تصدت لهجوم يقوده حسن سوقي بالدبابات على مدينة مرزق

ليبيا – قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري إن المشير خليفة حفتر أصدر أوامره للقوات الجوية لحماية المدنيين في مدينة مرزق.

المسماري أوضح خلال مؤتمر صحفي استثنائي عقد أمس الإثنين وفقاً لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة أن القنوات الإخوانية المضللة تنشر أخبار مغلوطة باستهداف القوات المسلحة لمنازل المدنيين في مرزق من قبيلة التبو.

ولفت إلى أن الإرهابي المدعو “حسن موسى” هو من قاد الهجوم على مرزق للتشويش على تقدمات القوات المسلحة في طرابلس من خلال هجوم من ثلاثة محاور بالدبابات، معتبراً أن سوقي يقود مشروع إخواني في الجنوب ولكن القوات المسلحة جاهزة لردعه.

وأكد على أن القوات الجوية قامت بعمليات استطلاع من أبو نجيم حتى الحدود التونسية، مبيناً أن سلاح الجو قام بتدمير عدة طائرات مسيرة وآليات في مطار النموة وكذلك تم القضاء على الإرهابي “علي الزندلي” التابع لتنظيم القاعدة المشارك في الهجوم على الهلال النفطي الواقعة بمنطقة خليج سرت.

المسماري أوضح أن الاشتباكات لا تزال تدور رحاها في كافة محاور في طرابلس المختلفة، لافتاً إلى أن القوات الجوية تستطلع مساحات واسعة وتستهدف تمركزات العدو.

وقال إن القيادة العامة للقوات المسلحة تطمئن كافة أسر الشهداء بتمكينهم من أداء فريضة الحج حتى للمواسم القادمة، متطرقاً أنه تم نقل أغلب حجاج القيادة العامة للجيش للأراضي المقدسة والبالغ عددهم 1750 حاج على نفقة القيادة العامة.

وإستطرد حديثه:” القوات المسلحة كانت تنوي تسفير كافة أسر الشهداء لأداء فريضة الحج لكن هذا هو العدد الذي سمح به وهو يشكل 40% من أسر الشهداء و العدد المتبقي سيؤجل إلى العامين القادمين”.

كما نوّه إلى أن هيئة رعاية أسر الشهداء والجرحى قامت بالتنسيق مع هيئة الإمداد والتموين بالقيادة العامة بتوزيع سلع تموينية على كافة أسر الشهداء بمناسبة عيد الأضحى وكذلك مبلغ مالي مقابل أضحية لكل أسر الشهداء المسجلين بالقيادة العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية