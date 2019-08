«محلي الوفاق» تطلق برنامج غات نحو التعافي والتنمية

المتوسط:

افتتح صباح اليوم الثلاثاء عبدالباري شنبارو وكيل وزارة الحكم المحلي والمكلف بتسيير مهام الوزارة جلسة حوارية ( مائدة مستديرة ) بحضور السادة:

وكيل وزارة التخطيط ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة هيئة الموارد المائية ومستشار نائب المجلس الرئاسي للحكم المحلي وعميد وعدد من اعضاء بلدية غات وخبير بيولوجي ومهندس من الهيئة العامة للسياحة وعدد من مدراء الادارات والمكاتب بالوزارة .

وأعلن خلال الجلسة إطلاق برنامج لتنمية مدنية غات وذلك بعد الفيضانات التي شهدتها المدينة، حيث قدمت عروضا مرئية من قبل خبراء مختصين لآثار الدمار الذي لحق بالبنية التحتية للمدينة والخطط المقترحة لتفادي تكرار الكارثة البيئية التي مرت بها المدينة

وفي نهاية الجلسة، تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل من القطاعات المختلفة بمشاركة الخبراء والمختصون ومنظمات المجتمع المدني للانطلاق في البرنامج تحت اشراف وزارة الحكم المحلي.

