مركزي البيضاء ينفي التصريحات المنسوبة “للحبري” بمنع صرف مخصصات أرباب الأسر

البيضاء 06 أغسطس 2019 (وال) – نفى مصرف ليبيا المركزي – البيضاء أمس الإثنين التصريحات المنسوبة لمحافظ المصرف المركزي بالبيضاء الدكتور “علي الحبري” بشأن منع صرف مخصصات أرباب الأسر بالمصارف الواقعة في نطاق سيطرة الحكومة المؤقتة.

مركزي البيضاء أكد في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه لا صحة لأي تصريحات للمحافظ “علي الحبري” بشأن منحة أرباب الأسر، مضيفا أن ما تتناقله بعض الصفحات هي تصريحات مفبركة ومزورة.

وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت تصريحات منسوبة للمحافظ “الحبري” جاء فيها أن “مركزي البيضاء” لن يسمح بتنفيذ قرار صرف منحة أرباب الأسر في نطاق مصارف الحكومة المؤقتة لما لهذا القرار من مخاطر على الاقتصاد الليبي وإهدار فاضح للمال العام.

يذكر أن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس كان قد أعلن عن شروعه في صرف مخصصات أرباب الأسر لعام 2019 بقيمة 500 دولار لكل مواطن بداية من العشرين من شهر أغسطس الجاري. (وال – البيضاء) ع ع

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