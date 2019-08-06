السراج يصرف مكافأة لمقاتليه بقيمة 3 الاف دينار ويخصص 40 مليون دينار لوزارة دفاعه

ليبيا – أصدر رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج بصفته “القائد الاعلى للقوات المسلحة” قرار ه رقم 67 لسنة 2019 اليوم الثلاثاء بشأن صرف مكافأة مالية وقدرها 3 آلاف دينار لكل فرد من مقاتليه ومن وصفهم بـ” القوة المساندة” الذين قال بأنهم لبوا نداء الواجب للدفاع عن العاصمة ضمن عملية “بركان الغضب” بحسب نص القرار.

فيما نصت المادة الثانية من ذات القرار على أن تتولى وزارة الدفاع صرف المكافأة المالية المحددة بموجب احكام المادة الأولى من هذا القرار وفقاً الكشوفات الأسماء التي تبين الأسم كاملاً والرقم الوطني بعد اعتمادها من أمر غرفة العمليات المشتركة الغربية لإحالتها لدفاع الوفاق.

وطالب المجلس الرئاسي الجهات المختصة العمل بالقرار من تاريخ صدور ووضعه قيد التنفيذ الفوري.

فيما أصدر الاعضائ المتبقين بالمجلس الرئاسي قرار آخر ذي الرقم 883 لسنة 2019 بشأن تخصيص مبلغ مالي قدره 40 مليون دينار لوزارة دفاع الوفاق ، مبيناً بأن هذا المبلغ سيتم خصمه من بند المتفرقات بالميزانية العامة.

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