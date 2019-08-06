وصول طائرة عسكرية لمطار بنينا محملة بالأدوية والمعدات الطبية مقدمة من البرلمان الإيطالي

بنغازي 06 أغسطس 2019 (وال) – تصل إلى مطار بينا الدولي على تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء طائرة عسكرية محملة بالأدوية والمعدات الطبية مقدمة من البرلمان الإيطالي .

وعلمت وكالة الأنباء الليبية من مصادر مطلعة أن جمعية الهلال الأحمر الليبي ببنغازي ستستلم هذه الشحنة لتوزيعها بشكل عادل على المستشفيات والمراكز الطبية .

وتأتي هذه الخطوة في تغير واضح لسياسة الحكومة الإيطالية بعد اقتراب القوات المسلحة من السيطرة على طرابلس وتحريرها من الجماعات الإرهابية التي تقاتل بجانب قوات الوفاق غير الشرعية .

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي ” جوزيبي كونتي ” أكد في أبريل الماضي استعداد بلاده لتقديم الدعم الطبي اللازم لجرحى القوات المسلحة العربية الليبية، لافتًا إلى إمكانية إرسال مستشفى بحري عائم لعلاجهم في أقرب منطقة من شرق ليبيا .

كونتي قال – للصحافيين في ذلك الوقت بعد مشاركته في قمة بكين الاقتصادية واجتماعه على هامشها مع عدد من الزعماء لبحث الوضع في ليبيا – إن حكومة بلاده استلمت دعوات من قيادة القوات المسلحة لإخراج المستشفى الإيطالي من مصراتة .

كونتي شدد خلال حديثه للصحفيين على سعي بلاده إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا، وإيقاف إطلاق نار قبل كل شيئ .

يذكر أن حكومة إيطاليا الحليف المقرب من المجلس الرئاسي غير الدستوري قد تغير موقفها مع الأيام، فبالرغم من أنها مازالت تدعو لوقف الحرب وتفعيل الحوار إلا أن المخابرات الإيطالية كان لها رأي جديد في المسألة .

فقد نشر عدة مواقع إخبارية عن اكتشاف المخابرات الإيطالية أدلة دامغة على مشاركة إرهابيين بصفّ حكومة الوفاق في معركة طرابلس، وهو الأمر الذي عقّد المشهد وأربك الحسابات التي كان المجلس الرئاسي غير الدستوري يعمل عليها لجمع التأييد الدولي على حساب التأييد الشعبي . ( وال – بنغازي) ع ع

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