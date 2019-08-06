الحكم المحلي: إطلاق برنامج غات نحو التعافي

أعلنت وزارة الحكم المحلي اليوم الثلاثاء إطلاق برنامج (غات نحو التعافي والتنمية) وذلك بعد الفيضانات التي شهدتها المدينة

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أنه جرى افتتاح جلسة حوارية مائدة مستديرة حول مدينة غات بحضور وكيل وزارة الحكم المحلي والمكلف بتسيير مهام الوزارة عبدالباري شنبارو ووكيل وزارة التخطيط ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة هيئة الموارد المائية ومستشار نائب المجلس الرئاسي للحكم المحلي وعميد وعدد من اعضاء بلدية غات وخبير بيولوجي ومهندس من الهيئة العامة للسياحة وعدد من مدراء الادارات والمكاتب بالوزارة.

وجرى خلال الجلسة إطلاق برنامج لتنمية مدنية غات حيث قدمت عروض مرئية من قبل خبراء مختصين لآثار الدمار الذي لحق بالبنية التحتية للمدينة والخطط المقترحة لتفادي تكرار الكارثة البيئية التي مرت بها المدينة.

وتم في نهاية الجلسة تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل من القطاعات المختلفة بمشاركة الخبراء والمختصون ومنظمات المجتمع المدني للانطلاق في البرنامج تحت اشراف وزارة الحكم المحلي.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أعلنت الشهر الماضي أن غات مدينة منكوبة بعد أن أغرقَت السيول والفيضانات أحياءً سكنية بالمدينة وتسببت في العديد من الخسائر البشرية والمادية، وسببت نزوحا للعديد من المواطنين مؤكدة أن السيول غطت نحو 70 بالمائة من مناطق المدينة كما تسببت السيول في تدمير وانهيار العديد من المنازل وأغلقت الطرقات الواصلة بين المناطق، حيث تسببت في انقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية

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