«الجلاء» يستقبل 13 حالة وفاة و1039 مصابا في حوادث مرورية خلال يوليو

أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، الإحصائية الخاصة بضحايا الحوادث المرورية، التي شهدتها الطرق الرئيسية (الساحلية والصحراوية) شرقي البلاد، والذين استقبلهم المستشفى في شهر يوليو الماضي.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الجمعة، من بين الضحايا أطفال ونساء، إضافة إلى جنسيات عربية، موضحة أن الحالات تتراوح أعمارهم بين 18و30 عامًا، لافتةً إلى أن بينهم أكثر من 300 حالة إيواء.

أقرأ إيضًا : مصرع 36 شخصًا وإصابة 1396 آخرين في حوادث مرورية شرق ليبيا خلال شهرين

وتحصلت «بوابة الوسط» على أسماء الوفيات، وهم: «ضوء عبدالجليل بوبكر، بوبكر محمد، كركرة عبدالله كركرة، فرج عبدالحفيظ عبدربه، رجب محمد عبدالله الشلوي، صالح غيث عبدالعزيز، محمد عيسى حميد، سالم محمد أحمد، ياسر حامد (سوداني الجنسية)، عصام ميلود صالح الذيب، صالحة بلقاسم سليمان، محمد سالم محمد المعداني، إدريس عبدالقادر العوامي».

يذكر أن المستشفى أعلن وفاة 36 شخصًا وإصابة 1396 آخرين، جراء حوادث مرورية شهدتها الطرق الرئيسية (الساحلية والصحراوية) شرق البلاد خلال شهري مايو ويونيو الماضيين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا