الرئاسي: تخصيص 40 مليون دينار لدفاع الوفاق

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارا يقضي بتخصيص 40.000.000 دينار لوزارة الدفاع وذلك خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

ونص القرار رقم 883 لسنة 2019 فإنه يجري صرف القيمة المنصوص عليها في القرار بناء على قرار يصدر عن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأصدر السراج قرارا آخر يقضي بصرف مكافأة مالية وقدرها 3000.00 دينار لكل فرد من أفراد قوات الوفاق وأفراد القوات المساندة له من المشاركين ضمن عملية بركان الغضب بالعاصمة طرابلس.

وبحسب القرار رقم 67 لسنة 2019 تتولى وزارة الدفاع بحكومة الوفاق صرف المكافأة المالية المحددة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار وفقا لكشوفات الأسماء مبينا بها الأسم كاملا والرقم الوطني بعد اعتمادها من آمر غرفة العمليات المشتركة الغربية لإحالتها لوزارة الدفاع على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

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