اخبار ليبيا الان

«الحكم المحلي» بحكومة الوفاق تطلق برنامجا لتنمية غات

تم النشر منذُ 17 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، إطلاق برنامج لتنمية غات بعد الفيضانات التي شهدتها المدينة، تحت عنوان «غات نحو التعافي والتنمية».

وعقد اجتماع في الوزارة بحضور ممثلين عن عدة جهات، حيث قدمت عروض مرئية من قبل الخبراء لآثار الدمار الذي لحق بالبنية التحتية للمدينة، والخطط المقترحة لتفادي تكرار الكارثة البيئية التي مرت بها، وفق بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واتفق في نهاية الاجتماع على تشكيل فرق عمل من القطاعات المختلفة بمشاركة الخبراء والمختصين ومنظمات المجتمع المدني للانطلاق في البرنامج تحت إشراف الوزارة.

كانت مدينة غات شهدت سيولا قوية في 3 يونيو الماضي، إثر أمطار غزيرة هطلت على المدينة، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية للمدينة؛ ونزوح نحو 2500 شخص من أهالي المدينة، التي تلقت مساعدات من منظمات دولية وجمعيات أهلية، إضافة إلى إعانات من البلديات المجاورة، كما تلقت قوافل إغاثية من حكومتي الوفاق والموقتة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • يا جبان ياسراج يجب ان تعرف حدودك. فهي في منطقة لبوسته فقط يعني ماعندكش علاقه بغاة يا فاسد. دمرت طرابلس. و تبي تدمر غات ؟ لعنة الله عليك

    رد

  • تطلقوا طياح سعدكم يا خنازير الفرقاطه. خليتوا طرابلس تعيش في عصور ماقبل التاريخ لا ماء و لا كهرباء و لا امان. فاقد الشئ لا يعطيه. انتهيتوا يا حقراء باذن الله ستقادون بسلاسل الي سجن بوسليم يا حثاله يا مرتزقه

    رد