تسليم عددا من الآليات لجهاز الأمن الداخلي بنغازي

قام رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني بتسليم عدد من الآليات لإدارة جهاز الأمن الداخلي بنغازي، مؤكدا على ضرورة تفعيل الجهاز بالصورة المطلوبة لدوره في حفظ الأمن.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الثني تفقد سير أعمال الصيانة الجارية بمقر رئاسة جهاز الأمن الداخلي التابع لرئاسة مجلس وزراء الحكومة المؤقتة واطلع خلال الجولة على نسبة إنجاز أعمال الصيانة بمقر الجهاز الذي تعرض للتدمير خلال سيطرة الجماعات المتطرفة على المدينة.

وأصدر الثني تعليماته بضرورة ضخ دماء جديدة في الجهاز بما يكفل تقويته ليكون رافدا هاما في سير العمل الأمني والمعلوماتي كما أكد على دور المربعات الأمنية التابعة للفروع ودعمها بالإمكانيات اللازمة لتسهيل السيطرة الأمنية من خلال التحري وجمع المعلومات والبيانات التي من شأنها تسهيل العمل الأمني.

من جانبه أطلع رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني رئيس الحكومة على مهام ودور مكتب مكافحة الإرهاب، وقوة التأمين والحماية، ومنظومة الأمن القومي التي سيشرع جهاز الأمن الداخلي في تنفيذها.

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