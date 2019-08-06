إيطاليا تُؤكد حرصها على دعم القطاع الصحي في ليبيا

أكد السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو حرص بلاده على توثيق العلاقات المشتركة بين البلدين، خاصة فيما يرتبط بالقطاع الصحي ودعمه في ليبيا.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع السفير الإيطالي مع وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق، احميد بن عمر، ناقشا خلاله سبل تفعيل الشراكة المتعلقة بالقطاع الصحي، بحضور مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة خالد بن عطية.

من جانبه، وصف وزير الصحة المُفوض الشراكة الإيطالية في مجال الصحة بـ”الفعالة” مُشيراً إلى دورها الإيجابي في القطاع الليبي، وتطلّع حكومة الوفاق إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الإيطالية بالمجالين الطبي والخدمي.

وذكرت الوزارة في منشور على صفحتها بموقع “فيسبوك” أن بوتشينو أكد حرص إيطاليا على فتح المجال التدريبي للكوادر الطبية ودعم القطاع الصحي، مشيرا إلى جسر التضامن الذي أطلقته إيطاليا لدعم الصحة بليبيا.

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