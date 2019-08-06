بلدية سرت: 2000 دينار سقف السحب من مصرف التجارة والتنمية

أعلنت بلدية سرت أن سقف السحب الذي يبدأ اليوم الثلاثاء من مصرف التجارة والتنمية يبلغ 2000 دينار لكل صك.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي عن جدول توزيع العملة على المصارف التجارية بمدينة سرت لشهر أغسطس والتي بلغت 5000 دينار للمصرف التجاري سرت، 3000 د.ل للمصرف التجاري أبو قرين، 1.500 د.ل لمصرف الصحاري سرت .750 د.ل مصرف الجمهورية سرت ومثلهم مصرف الجمهورية أبو هادي وكذلك مصرف الوحدة هراوة ومصرف شمال افريقيا سرت فيما خصص لمصرف الوحدة سرت 4.500 د.ل فيما خصص لمصرف الوحدة الجامعة 1.500

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