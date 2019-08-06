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بلدية سرت: 2000 دينار سقف السحب من مصرف التجارة والتنمية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت بلدية سرت أن سقف السحب الذي يبدأ اليوم الثلاثاء من مصرف التجارة والتنمية يبلغ 2000 دينار لكل صك.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي عن جدول توزيع العملة على المصارف التجارية بمدينة سرت لشهر أغسطس والتي بلغت 5000 دينار للمصرف التجاري سرت، 3000 د.ل للمصرف التجاري أبو قرين، 1.500 د.ل لمصرف الصحاري سرت .750 د.ل مصرف الجمهورية سرت ومثلهم مصرف الجمهورية أبو هادي وكذلك مصرف الوحدة هراوة ومصرف شمال افريقيا سرت فيما خصص لمصرف الوحدة سرت 4.500 د.ل فيما خصص لمصرف الوحدة الجامعة 1.500

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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