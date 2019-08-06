ناشرًا أسمائهم…قيادي في المعارضة التشادية يعزي قتلاهم في مرزق

أخبار ليبيا24

خلال الأعوام الماضية حصل توثيق وترابط كبير بين كافة الجماعات المسلحة والإرهابية في ليبيا والمعارضة التشادية حيث شاركت ولأكثر من مرة ضمن صفوفها في المعارك ضد القوات المسلحة.

ومنذ بدأ المعارك في العاصمة الليبية طرابلس بين القوات المسلحة والقوات التابعة لحكومة الوفاق والمليشيات المختلفة المتحالفة معها عملت “الهيئة التشادية للثورة الشعبية Ctrp” عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” ضد القوات المسلحة والتأجيج ضدها ونشر كل الأخبار والأحداث المعارضة لها حتى أصبحت كأنها هيئة تابعة للوفاق.

عمليات عدة استهدفت القوات المسلحة في المنطقة الجنوبية تبين أن من قام بها ويقودها عناصر من المعارضة التشادية أيدتها وتبنتها وباركتها قيادات تابعة للوفاق مايؤكد سيرها على نفس الخطى وهو محاولة ضرب القوات المسلحة.

الأيام الماضية حاولت مجموعة من المعارضة التشادية الدخول إلى مدينة مرزق وحاصرتها وبدأت في قصفها بالأسلحة الثقيلة إلا أن القوات المسلحة في المدينة وبمساندة الأهالي صدت الهجوم ووقفت في وجه هذه القوة المهاجمة.

وعلى الفور شنت طائرات سلاح الجو الليبي غارات جوية استهدفت تمركزات المعارضة التشادية في محيط مرزق وتمكنت من قتل عدد كبير منهم وفر الآخرون أمام ضربات سلاح الجو.

خرج المكتب الرئاسي لحكومة الوفاق وأدان الغارات الجوية معتبرًا أنها استهدفت المدنيين واصفًا إياها بالمجزرة، فيما خرجت أصوات أخرى ادعت أن الغارة استهدفت أحد الأعراس في المدينة وتسبب في سقوط مدنيين.

إلا أن أحد قيادات المعارضه التشادية يدعى إبراهيم بن عمر نشر أسماء قتلى المعارضة التشادية في مرزق وهي 32 اسم ما يؤكد أن من تم قصفهم ليسوا مدنيين.

وقال القيادي التشادي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” :” الضحايا المدنيون في غارة مرزق الجوية ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، رحب الله بكم في الجنة الأبدية الفردوس ، إن شاء الله ، تتم العدالة في هذه المذبحة البغيضة والجبانة”.



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