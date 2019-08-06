(بالفيديو) سلاح الجو يستهدف طائرة شحن تركية محملة بالذخائر فور هبوطها بالكلية الجوية بمصراتة

مصراتة-العنوان

استهدفت طائرات سلاح الجو التابع للقوات المسلحة العربية الليبية، فجر أمس طائرة شحن جوي تركية من طراز “إل يوشن 76” محملة بالذخائر التي تستخدم للطيران التركي المسير فور هبوطها بقاعدة الكلية الجوية بمصراتة.

وأكدت غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة عبر بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت خمس ضربات جوية ناجحة استهدفت خلالها عناصر المعارضة التشادية حول مدينة مرزق، ودمرت بمحيط الكلية الجوية بمصراتة محطتي رادار من نوع b2 b4 .

ونبهت الغرفة المدنيين والاجانب بالابتعاد عن التجمعات المليشياوية الارهابية لأنها ستكون أهدافا للسلاح الجوي.

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