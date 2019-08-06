مركزي طرابلس يصدر ضوابط بشأن مخصصات أرباب العائلة لهذا العام

حدد مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الضوابط المتعلقة ببيع مخصصات أرباب الأسر التي سيتم الشروع في تنفيذها في العشرين من أغسطس الجاري.

وقال مدير إدارة الرقابة على المصارف بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس مختار الطويل في مراسلة موجهة للمدراء العامين للمصارف، إنه يجب على رب الأسرة أن يكون لديه رقم هاتف مسجل باسمه وبرقمه الوطني في شركتي ليبيانا أو المدار.

وأكد الطويل في المراسلة أن أرباب الأسر الراغبين في الانتقال من مصرف لآخر لتنفيذ مخصصاتهم، ستصدر حيالهم ضوابط ستتم إحالتها إلى المصارف في وقت لاحق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا