محلل سياسي: مدينة مرزق أصبحت مسرحا للجريمة

قال المحلل السياسي الليبي، أحمد التهامي، إن مدينة مرزق أصبحت مسرحا للجريمة ومسرحا لكل أنواع الإرهابيين من الداخل والخارج رغم تحريرها من قبل قوات الجيش الليبي.

وذكر التهامي ، أن “الهدف الآن هو شغل الجيش عما يحصل في مدينة طرابلس”.

وتابع: “الإعلام التابع لحكومة الوفاق يتعمد الكذب ويتخذه كسلاح”، مبينا أنهم “شاهدون على تصريحات وأحداث اتهم بها الجيش لكنها كانت كاذبة وواهية”.

وعن إمكانية إجراء تحقيق دولي لتبرئة ساحة الجيش من قتل مدنيين، لفت التهامي إلى أن “الجيش طلب بإجراء تحقيق دولي بعد الاعتداء على مجمع اللاجئين في تاجوراء لأنه يدرك براءته من ذلك”.

وأضاف: “إفادة غسان سلامة أمام مجلس الأمن أمام الأمم المتحدة تضع المسؤولية على عاتق المجموعات المسلحة”، موضحا أنهم “يتعمدون ضرب مطار معيتيقة الذي يعتبر قاعدة عسكرية يستغل جانبا منها الخبراء الأتراك لإرسال الطائرات المسيرة.

