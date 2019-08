المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي القايدي، أن المعارضة التشادية قد دخلت بعد عام 2011 داخل الأراضي الليبية بسبب صعوبة العيش في تشاد، مشيراً أن المجموعات المسلحة التي استهدفها سلاح الجو الليبي هم من قبائل التبو التشادية وليسوا تبو ليبيا.

وقال القايدي ، في تصريحات صحفية له، إن “السلاح الجوي الليبي قد قصف الجماعات الإرهابية المسلحة التابعة للمعارضة التشادية في مدينة مرزق جنوب ليبيا”، مشيراً إلى أن “الجماعات الإرهابية التشادية دخلت البلاد بعد عام 2011 للبحت عن العيش لصعوبة الأحول المعيشة دخل تشاد وبعده استغلت هذه الجماعات من القوة الثالثة التي تم تكليفها من المؤتمر الوطني العام الذي أنتخب عام 2012 لحماية فزان”.

وتابع “لكن للأسف هذه القوة لم تذهب إلى فزان لحمايتها ولكن ذهبت لسرقتها وقامت بفتح ممرات أمنة للهجرة غير شرعية وتهريب المحروقات والسلعة التموينية وكذلك بتهريب المخدرات”.

وأكد عضو مجلس النواب الليبي على أنه “تم شراء المرتزقة لقتل الليبيين في حرب فجر ليبيا هذه العصابات تشتغل بالمال وتم تجنيدهم ضد الليبيين عن طريق الأموال واكتسبوا المال من القوة الثالثة”، مؤكداً أن “المعارضة التشادية معروضة للتأجير اليوم هم في أطراف مرزق ومن وقت لآخر يقتحمون مدينة مرزق باستخدام مال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بطرابلس لخلق زوبعة وتشتيت أفكار الجيش الوطني الليبي ولكن الجيش يدرك ذلك وقد تم استهداف هذه المجموعات المسلحة التشادية بغارات جوية لسلاح الجو الليبي وكانت في عمق تواجدهم”.

The post برلماني: “الرئاسي” يستخدم المعارضة التشادية ضد الجيش appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية