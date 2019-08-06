خارجية مجلس النواب :نقف إلى جانب دولة مصر في مواجهة الإرهاب

استنكرت لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب بأشد العبارات حادث التفجير الإرهابي الذي وقع بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي نجم عنه عدد من القتلى والجرحى من المدنيين .

وأعربت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء عن خالص تعازيها وتضامنها مع الشعب والحكومة المصرية .

وعبرت اللجنة في بيان نشرته “وال” عن مواساتها القلبية الحارة لعائلات الشهداء متمنية الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدة وقوف الحكومة الليبية والشعب إلى جانب دولة مصر الشقيقه في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية والتي لن تثنينا عن السير ببلدينا وشعبينا إلى الاستقرار والازدهار .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا