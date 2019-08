أكد آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش اللواء المبروك الغزوي ، أن استهداف طائرة الشحن القادمة من تركيا يأتي ثأرا للطفل مهاب أبوفرنة الذي قتل الأتراك والده أمامه.

وأكمل الغزوي، أن ” الأتراك قاموا بحرق والد الطفل بعد قصفهم شاحنته المدنية بصاروخ من طائرتهم المسيرة جنوب سرت”.

وأضاف الغزوي، أن الجيش لن يتوقف عن استهداف العدو التركي حتى يخرج من ليبيا.

