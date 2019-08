“مركزي طرابلس” يعلن ضوابط بيع مخصصات أرباب الأسر

المتوسط:

أعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الضوابط المتعلقة ببيع مخصصات أرباب الأسر التي سيتم الشروع في تنفيذها في العشرين من أغسطس الجاري.

وقال مدير إدارة الرقابة على المصارف بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس مختار الطويل ، ” لابد على رب الأسرة أن يكون لديه رقم هاتف مسجل باسمه وبرقمه الوطني في شركتي ليبيانا أو المدار”.

وأكد الطويل ، أن أرباب الأسر الراغبين في الانتقال من مصرف لآخر لتنفيذ مخصصاتهم، ستصدر حيالهم ضوابط ستتم إحالتها إلى المصارف في وقت لاحق”.

