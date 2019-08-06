مصرف ليبيا المركزي طرابلس ينشر ضوابط صرف مخصصات أرباب الأسر

ليبيا – أعلن مصرف ليبيا المركزي طرابلس في منشور له أمس الإثنين الضوابط والتعليمات المتعلقة بصرف مخصصات أرباب الأسر وبيع الـ 500 دولار بالسعر الرسمي عن كل فرد ضمن برنامج أرباب الأسر إبتداءً من يوم الثلاثاء الموافق الـ20 من شهر أغسطس الجاري.
مصرف ليبيا المركزي أوضح في منشوره الذي أطلعت المرصد على نسخة منه أن الضوابط تتطلب من رب الأسرة عند تقديم طلب الحصول على المخصصات أن يكون لديه رقم هاتف مسجل باسمه وبرقمه الوطني لدي شركتي ليبيانا أو المدار.
وقال المصرف في منشوره إنه بالنسبة لأرباب الأسر الراغبين في الانتقال من مصرف إلى آخر لتنفيذ مخصصاتهم ستصدر بشأنهم ضوابط لاحقًا.
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