القوات البحرية تعلن انقاذ 122 مهاجر بالقرب من السواحل الليبية

تمكنت القوات البحرية الليبية، من إنقاذ (122) مهاجر غير شرعي، على مدار الثلاثة أيام الماضية بالقرب من السواحل الليبية.

وأوضحت مكتب الإعلام والثقافة البحرية، أن الخطوة تأتي في إطار الحالة الاستثنائية والطارئة ورفع درجة الاستعداد للقوات البحرية وقيامها بتسيير دوريات مكثفة خاصة لحرس السواحل، وذلك بغرض تأمين الساحل من أي اختراق أمني ومكافحة كافة أنواع التهريب والأعمال غير القانونية، ومراقبة حركة قوارب الهجرة، والمنظمات غير الحكومية بالمياه الليبية، حيث تمت جميع عمليات الإنقاذ ونقا جميع المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية حيث نقطة الإنزال لحرس السواحل، وبعد تقديم المساعدة الانسانية والطبية في جميع عمليات الإنقاذ تم تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس.

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